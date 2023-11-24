Trabzonspor kulübünün scout ekibi, Polonya ile Çekya arasında oynanan maçta Bartosz Slisz'i izledi. Polonya basınından sport.tvp adlı site konuyu haberleştirdi.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; bir bordo-mavili yöneticinin, "Kulüp olarak tribünde bulunduğumuz doğrudur. Ama sadece bu değil. Şu anda pek çok oyuncuyu izliyoruz. Slisz takip edilen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık" dediğini duyurdu. Haberin devamında ise Trabzonspor yönetiminin şu an bir teklif yapmasının söz konusu olmaması durumunda oyuncunun bu yıl takımında kalacağına vurgu yapıldı.