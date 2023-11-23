Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte ritim bulan ve transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da, başkan Ertuğrul Doğan eski yıldızlarından Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini açıkladı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un iz bırakan futbolcularından Anthony Nwakaeme, Bordo-Mavililere geri dönebilir. Sezon başında da adı Trabzonspor'la anılan Anthony Nwakaeme için müjdeyi Ertuğrul Doğan verdi.

Başkan Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini paylaştı. Doğan, tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan deneyimli kanat oyucusu ile Abdullah Avcı ve kendisinin görüştüğünü bildirdi.

Başkan Doğan, Nijeryalı futbolcu için "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Anthony Nwakaeme'nin Al-Fayha ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.