Bordo-mavililer, organize edilmiş planlı, yerleşik set hücumuna yönlendiren Konyaspor savunmasına karşı, maçın hiçbir bölümünde doğru atak yapamadığı gibi oyunu genişletemedi, ikili ve üçlü oyunlar ortaya çıkmadığı gibi pozisyon üretmekte çok zorlandı. Bir de buna pres anlayışı iyi olmayınca rakip yarı alanda atak sürekliliği ve devamlılığı yeteri kadar olmadığından daha fazla geriye koşan takım çıktı ortaya. Tabii burada en önemli noktalardan biri de Fenerbahçe maçının verdiği rehavetle sahaya çıkan oyuncuların, temposuzlukları, vardı. Buna rağmen gecenin yıldızı Onuachu "İBRAHİMOVİCVARİ" attığı 2. golüyle geceye damgasını vurduğu gibi takımının da hayati bir üç puan almasını sağladı.