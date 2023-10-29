Abdullah Avcı Karagümrük maçı öncesi konuştu
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük'e konuk oldu. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 29.10.2023- 15:37
Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun öncelikle. Maça gelecek olursak çok iyi bir takıma karşı oynayacağız.
Yeni organizasyonun içine giriyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz.
Maçın sonrasında öncesi ve sonrasını nasıl planladığımızı konuşuruz.