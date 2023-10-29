Haberler Trabzonspor Haberleri Abdullah Avcı Karagümrük maçı öncesi konuştu

Abdullah Avcı Karagümrük maçı öncesi konuştu Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük'e konuk oldu. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın sözleri... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 15:37









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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük'e konuk oldu.



Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:



Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun öncelikle. Maça gelecek olursak çok iyi bir takıma karşı oynayacağız.



Yeni organizasyonun içine giriyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz.



Maçın sonrasında öncesi ve sonrasını nasıl planladığımızı konuşuruz.