Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikt şaha kalktı.
Trabzonspor'da Luka Jovic gerçeği ortaya çıktı! Transfer...
Süper Lig devi Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte yükselişe geçmişti. Yüzlerin güldüğü bordo mavililerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından, Fırtına'nın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Luka Jovic hakkında flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, son olarak Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 26 yıllık hasreti sonlandırmıştı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşılaşmasında da gol bulan Paul Onuachu, performansıyla dikkat çekti.