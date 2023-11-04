Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ

Fenerbahçe'ye hem teoride hem pratikte hazırlandık. Yeni bir organizasyon yapıyoruz. Ligde 3. maçımız ve en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, özellikle iç sahada kaybettiği yerde yaptığı baskıyla etkili oluyor. Biz de bunun karşılığında neler yapabileceğimize çalıştık. Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanmak vardır.

Baskıysa baskı, topa sahip olmaksa topa sahip olmak. Trabzonspor taraftarının ne istediğini bilen bir teknik adamım. Daha önce gerçekleştirdik. Hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Bazen oyunu, bazen oyuncuyu, hızı ve kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Kazanarak çıkar isek iyileşme sürecimiz, motivasyonumuz, oyuncu performansı daha çok gelişecek. Saygı, fair play ve güzel oyunun olduğu bir maç diliyorum.

Nicolas Pepe çok fazla süre almadı ama bu maçta oynamak istedi. Trezeguet ve Bakasetas maçın ilerleyen dakikalarında oynamak istediler.