rabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Bakın ben sadece Trabzonspor için konuşmuyorum. Ben asla Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hakkının yenmesini istemem.

Ben hakkım olmayan bir şeyi istemem. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar? Artık TFF'nin bu işe dur demesi lazım

Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz işler oluyor.

İnanılmaz VAR kararları oluyor. Artık bu terbiyesizliğin, ahlaksızlığın bitmesi lazım.

VAR'da oturan arkadaş bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi?