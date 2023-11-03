Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet'den haber var! Fenerbahçe maçında oynayacaklar mı?

Trabzonspor'un iki önemli ismi Bakasetas ve Trezeguet'nin, Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlığı bulunuyordu. Bordo mavililerin yıldızlarının dev maçta oynayıp oynamayacakları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi öncesi gözler sakatlığı bulunan Bakasetas ve Trezeguet'ye çevrilmişti.

İki oyuncunun oynamasını bekleyen taraftarlara kötü haber verildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Bakasetas'ın tedavisinin devam ettiği ifade edildi. Karagümrük sınavı öncesi ısınma esnasında sakatlanan Trezeguet'nin çekilen MR'ında ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem tespit edildiği öğrenildi. İki futbolcunun Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.