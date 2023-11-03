Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE TEK YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

2020-2021

Trabzonspor-Galatasaray

0-2

2020-2021

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2

2020-2021

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-1

2020-2021

Galatasaray-Trabzonspor

1-1

2021-2022

Trabzonspor-Galatasaray

2-2

2021-2022

Trabzonspor-Fenerbahçe

3-1

2021-2022

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2

2021-2022

Galatasaray-Trabzonspor

1-2

2021-2022

Fenerbahçe-Trabzonspor

1-1

2021-2022

Trabzonspor-Beşiktaş

1-1

2022-2023

Trabzonspor-Galatasaray

0-0

2022-2023

Beşiktaş-Trabzonspor

2-2

2022-2023

Trabzonspor-Fenerbahçe

2-0

2022-2023

Galatasaray-Trabzonspor

2-1