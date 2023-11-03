Trabzonspor, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin antrenmanında sakatlıkları sona eren Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını 10.30'da yaptığı antrenman ile noktalayan bordo-mavililerin antrenmanında sakatlıkları sona eren Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de yer aldı. İstanbul'a gidecek olan Trabzonspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.