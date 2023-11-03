Ligde en son 1997'de F.Bahçe'yi deplasmanda yenen Fırtına, yarın kazanıp hem bu hesabı kapatmak hem de sezonun ilk yenilgisini tattırmak istiyor

Süper Lig'in 11. haftasında yarın akşam Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bordomavililer, rakibi karşısında ligdeki dış saha galibiyet hasretini sonlandırmanın yanı sıra, Fenerbahçe'nin serisini de bitirmeyi hedefliyor. Karadeniz Fırtınası, sezona 10'da 10 ile başlayan sarı-lacivertli ekibe karşı alacağı bir galibiyetle lige yeni bir heyecan getirme peşinde. Kadıköy'de ligde en son 23 Ağustos 1997'ta 3-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, son 26 deplasman müsabakasında galibiyet elde edemedi. 14 kez sahadan mağlup ayrılan Trabzonspor, 12 defa da berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.

Fotomaç'ta yer alan haberde yönetim kurulu Fenerbahçe maçının kazanılması durumunda oyunculara bir jest hazırlamayı planlıyor. Maçın kazanılması durumunda prim verilmesinin yönetim kurulunda değerlendirildiği öğrenildi. Trabzonspor kulübünde hali hazırda normal maçlarla büyük maçlar arasında önemli bir prim farklılığı bulunuyor.

KÜÇÜK'LE 15'TE 8

Dev maça Zorbay Küçük atandı. Ancak bordo-mavililer, Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmalarda kötü bir istatistiğe sahip. Bordo-mavili takım bugüne kadar Küçük'ün yönettiği 15 mücadelede 8 galibiyet aldı. 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

MENDY'YE ÖZEL GÖREV

Orta sahayı Batista Mendy ile Berat Özdemir'e emanet edecek Abdullah Avcı, Mendy'ye ayrıca özel bir görev verecek. Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de Szymanski'yi bir gölge gibi takip edecek. Polonyalı'nın fırsat yaratmasını engelleyecek.

TRABZONSPOR İLE 28. MAÇI

Trabzonspor'da ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, 28. kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. 60 yaşındaki teknik adam, daha önceki 27 maçta 10 galibiyet, 12 yenilgi ve 5 beraberlik elde etti. Avcı 11. zaferini almak istiyor