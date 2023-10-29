Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Trezeguet yerine Fountas ilk 11'de başlayacak

Trabzonspor'da Trezeguet yerine Fountas ilk 11'de başlayacak Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavililerde mücadeleye ilk 11'de başlayacak olan Trezeguet ısınmada ağrı hissetti. Mısırlı futbolcunun yerine Fountas ilk 11'de başlayacak. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 15:48









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Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.



Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Trezeguet'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklandı. Ancak Mısırlı yıldız, ısınma esnasında ağrı hissetti.



Bu gelişmenin ardından Trezeguet'in yerine Fountas 11'e dahil edildi



İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:



Isınma esnasında bileğinde ağrı hisseden futbolcumuz Trezeguet'nin yerine Fountas ilk 11'e dahil edildi.