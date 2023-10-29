Fatih Karagümrük 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) İstanbul'da gol sesi çıkmadı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Zorlu maçta gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 17:58