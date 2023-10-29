Süper Lig'de 10. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanla 5. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise 10 puanla 11. sırada yer aldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Nazım Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Yedekler: Furkan Bekleviç, Veseli, Darri, Kerem Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Sturaro, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Abdülkadir Ömür, Fountas, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Bardhi, Umut Bozok, Larsen, Umut Güneş, Pepe, Benkovic, Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı