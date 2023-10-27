Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açtı.
Trabzonspor'a Trezeguet müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. Fırtına'nın yıldız futbolcusu Trezeguet sahalara dönüyor. İşte tarihi... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.10.2023- 11:05
Bordo mavililer, Avcı yönetimindeki ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Fırtına, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürürken Mahmoud Trezeguet'den iyi haber geldi.