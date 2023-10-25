Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın ardından Abdullah Avcı ile anlaştı. Avcı, ilk maçından galibiyet ile ayrıldı. Tecrübeli teknik direktör, etkisini geldiği gibi Fırtına'ya gösterdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Alanyaspor'u 1-0 yenerek 'beyaz bir sayfa' açtı. Fırtına, Süper Lig'de hem üst sıralara tırmanmak hem de kazanma alışkanlığı elde etme yolunda ilk adımı attı. Ligin 8. haftasını 12 puanla 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetle iki basamak birden yükselerek 5. sıraya çıktı. 3. Adana Demir ve 4'üncü Beşiktaş'ın yenildiği haftada puan farkını eriten Trabzonspor, Avcı'nın ilk döneminde oynadığı ilk maçta BB Erzurumspor'u 1-0'la geçmişti. İkinci dönemine de 1-0'la başlayan tecrübeli taktisyen, yine seri galibiyetlerle üst sıralara doğru tırmanışa geçmenin planlarını yapıyor.

AVRUPA'YA TAŞIMAYI BAŞARDI

Fırtına'da 2020-21'in 9. haftasında ilk döneminde göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgiyle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz devi, sezonun kalan bölümündeki 32 maçta sadece 3 kez kaybetti. 11 kez de beraberlik aldı. 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi 4. bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Bordo-mavililer, kötü başladığı bir sezonda Abdullah Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etmeyi başardı. Başarılı hocanın bu dönemdeki amacı da yükselişe geçmek.



SADECE 4 MAĞLUBİYET YAŞANDI

Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-21 sezonunda G.Saray'a 2-0, F.Bahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı. 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak 726 gün sonra sahasında kaybetmişti.

GEÇİLMEZ KALE! ÖNCE SAVUNMA

Fırtına, Abdullah Avcı'nın ilk dönemindeki gelişiyle bambaşka bir performans sergilemişti. Fırtına, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağları 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordo-mavililer, Avcı sonrasında ise 34 karşılaşmada 40 gol attı. Fileleri de 22 kez sarsıldı. İlk 8 haftada maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0.6 gol ortalamasıyla oynadı. Avcı, Alanya karşısında yine kalesini kapattı.

İSTANBUL'UN KABUSU OLMUŞTU

Trabzonspor, pazar günü Karagümrük ile karşılaşacak. Abdullah Avcı, ilk döneminde İstanbul'daki 3 büyük rakibi ve tüm İstanbul takımlarına karşı büyük üstünlük kurdu. Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 31 karşılaşma oynandı. Karadeniz devi, bu periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Amaç bir kez daha galibiyet.

DEPLASMANDA 3 PUAN

Karadeniz devi, bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu. Bordomavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Ligde 15 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, 3 puanı deplasmanda elde etti.