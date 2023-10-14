Trabzonspor milli maç arasında büyük bir değişime gitti ve Abdullah Avcı'yı yeniden takımın başına getirdi. Alanyaspor maçının hazırlıkları yoğun tempoyla devam ediyor. Birçok bordo-mavili futbolcu milli takımlarına gitmiş durumda ancak kilit sayılabilecek bazı noktadaki isimlerin Trabzon'da bulunuşu yeni teknik direktör Abdullah Avcı'yı mutlu etti. Tüm oyuncularla bire bir görüşecek olan Avcı, öncelikle takımın psikolojisinin toparlanmasını hedefliyor. Ardından da taktik anlamda değişikliklere imza atacak. Oyuncularına ilk antrenmanda kısa bir konuşma yapan 60 yaşındaki hoca, "Tekrar bu büyük bir camiada olmak gurur verici. Burada çok güzel duygular yaşadık ve yine yaşayabiliriz" dedi.



SISTEM 4-2-3-1'E GERI DÖNÜYOR



Fotomaç'ta yer alan haberde milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Avcı'nın sezon başından itibaren oynanan tüm maçları yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz ettiği belirtildi. Başarılı taktisyenin, takımdaki eksik noktaları tespit edeceği ve bunları kısa sürede gidermek için çalışmalar yaptıracağı dile getirildi. Avcı'nın Nenad Bjelica dönemindeki 4-3-3'lük oyun formasyonunu değiştirmesi ve şampiyonluk sezonundaki 4-2-3-1'lik oyun planına geri dönmesi bekleniyor. Kısa bir süre içerisinde bu geçişi sorunsuz şekilde uygulamaya çalışacak olan bordo- mavili çalıştırıcının, Bjelica'nın ilk 11'inde de bazı önemli dokunuşlar yapması bekleniyor. Fırtına için yeni bir dönem başlıyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, milli maç arasında hem oyuncularıyla kaynaşmak hem de takıma kendi oyun anlayışını adapte edebilmek adına çift antrenman programı koydu. Sabah saatlerinde yapılan idmandan önce kondisyon salonunda ardından ise sahada kısa süreli kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sırasında oyuncuların teknik ekiple kaynaşma sürecinin devam ettiği de görüldü.



KUVVET ÇALIŞTILAR



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve denge çalışması gerçekleştirdi. Salonda kuvvet çalışması ile sona erdi.