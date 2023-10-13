Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 9. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Bordo-mavililerde çalışmalar Abdullah Avcı yönetiminde devam ediyor. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 13:56