Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Nenad Bjelica ile yolların ayrılması artık an meselesi. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40









ABONE OL

SüperLig'de 2 sezon önce gelen şampiyonluk sonrası baş gösteren dalgalı sürecin ardından yaşanan başkan ve teknik direktör değişimi istikrar sağlamaya yetmedi. Nenad Bjelica'nın da kayıplara çare olamaması nedeniyle ayrılık kararı alındı. Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Hırvat hocanın gönderilmesini istedi. Milli ara nedeniyle ülkesine giden Bjelica ile avukatlar kanalıyla fesih tazminatında anlaşma sağlanmaya çalışıldı. Trabzonspor'la gelecek sezon sonuna kadar yılda 1 milyon 600 bin euro'uk anlaşması bulunan Hırvat hocaya tazminatta indirime gitmesi için teklif yapıldı. Ücret konusunda tarafların uzlaşamaması üzerine 52 yaşındaki teknik adam dün Trabzon'a geldi. Bugün yolların ayrılması bekleniyor.



AVCI RESMEN AÇIKLANACAK



Fotomaç'ta yer alan haberde Trabzonspor'da Bjelica ile ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından yeni teknik direktör olması beklenen Abdullah Avcı ile masaya oturulacak. Taraftarların da geri dönmesini istediği takımın son şampiyon hocasıyla başkan Ertuğrul Doğan arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyet kazanacak. Bjelica ayrılığının bugün kesinleşmesi halinde Abdullah Avcı'nın geri dönüşü duyurulacak.



172 GÜN ÇALIŞTIRDI



Karadeniz devine 18 Nisan 2023'te imza atan Nenad Bjelica, 172 gün çalıştırdığı takımla 5 ay 19 günlük süreçte kendi isteğiyle Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic ve Bakic transferlerine imza attı. Toplam maliyet 8 milyon 665 bin euro oldu.



ŞİMŞEK HIZLI GEÇTİ



Bjelica bugüne kadar çalıştırdığı 9 farklı takım arasında en kısa kariyer sezonunu geçirdi. Trabzonspor'dan önce 8 takımı çalıştıran Bjelica, teknik adam olarak en uzun birlikteliğini 2010-2013 yılları arasında yönettiği Avusturya ekibi WAC St. Andra'da 3 yıl 1 aylık sürede 124 müsabakaya çıkarak geçirmişti.



ÜCRETİ 1.6 MİLYON



2024-25 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'ya geçen sezon görev yaptığı 8 hafta için 100 bin euro ödenmişti. Bu sezon ve sonraki sezon için 1 milyon 600 bin euro'ya imza atan 52 yaşındaki hoca tüm alacaklarını istiyor. Ücretiyle Süper Lig'de en yüksek maaşı alan teknik adam olan Bjelica ile görüşen Trabzonspor yönetimi, tazminatta uzlaşma sağlamaya çalışıyor.