Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Nenad Bjelica ile yolların ayrılması artık an meselesi. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40
AVCI RESMEN AÇIKLANACAK
Fotomaç'ta yer alan haberde Trabzonspor'da Bjelica ile ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından yeni teknik direktör olması beklenen Abdullah Avcı ile masaya oturulacak. Taraftarların da geri dönmesini istediği takımın son şampiyon hocasıyla başkan Ertuğrul Doğan arasında yapılan sözlü anlaşma resmiyet kazanacak. Bjelica ayrılığının bugün kesinleşmesi halinde Abdullah Avcı'nın geri dönüşü duyurulacak.
172 GÜN ÇALIŞTIRDI
Karadeniz devine 18 Nisan 2023'te imza atan Nenad Bjelica, 172 gün çalıştırdığı takımla 5 ay 19 günlük süreçte kendi isteğiyle Orsic, Fernandez, Benkovic, Teklic ve Bakic transferlerine imza attı. Toplam maliyet 8 milyon 665 bin euro oldu.
ŞİMŞEK HIZLI GEÇTİ
Bjelica bugüne kadar çalıştırdığı 9 farklı takım arasında en kısa kariyer sezonunu geçirdi. Trabzonspor'dan önce 8 takımı çalıştıran Bjelica, teknik adam olarak en uzun birlikteliğini 2010-2013 yılları arasında yönettiği Avusturya ekibi WAC St. Andra'da 3 yıl 1 aylık sürede 124 müsabakaya çıkarak geçirmişti.
ÜCRETİ 1.6 MİLYON
2024-25 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'ya geçen sezon görev yaptığı 8 hafta için 100 bin euro ödenmişti. Bu sezon ve sonraki sezon için 1 milyon 600 bin euro'ya imza atan 52 yaşındaki hoca tüm alacaklarını istiyor. Ücretiyle Süper Lig'de en yüksek maaşı alan teknik adam olan Bjelica ile görüşen Trabzonspor yönetimi, tazminatta uzlaşma sağlamaya çalışıyor.