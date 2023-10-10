Trabzonspor'da Bakasetas iddiası! Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yeni sözleşme imzalanması beklenen Bakasetas'ta kriz çıktı. Yunan oyuncu bordo-mavililerin teklifini reddetti. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 06:40









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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas'ın Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı merak konusu. Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde konu ile ilgili bir iddia ortaya attı. Sportdog'ta yer alan habere göre; Fırtına, Bakasetas'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret + 400 bin euro bonusla beraber toplam 2.2 milyon euro'luk teklifte bulundu. Ancak 30 yaşındaki 10 numara, Karadeniz devinin 3 yıl için önerdiği 6.6 milyon euro'luk sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi.