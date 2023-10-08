Trabzonspor'da gündem yoğun... Sezona büyük umutlarla başlayan Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi transferde, teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteklerini bir bir yerine getirmişti. Sadece Bruno Petkovic'i alamayan yönetim, bu bölgeyi de Paul Onuachu ile takviye etmişti. Saha sonuçları istenildiği gibi olmadı. Hedeflerden uzak kalan Fırtına'da geleceğe dair umut da görünmediği için Hırvat teknik adamın durumu masaya yatırıldı. Son alınan Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bordo- mavili idareciler toplandı. Hırvat hoca için "Kalsın mı, gitsin mi?" oylaması yapıldı.

TEK BİR DESTEK ÇIKMADI

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili idareciler arasında yapılan oylamada teknik direktör Nenad Bjelica için tek bir "Kalsın" oyu çıkmadı. İdareciler son kararı başkan Ertuğrul Doğan'a bıraktılar. Başkan Doğan'ın da yöneticilerinin fikrini onayladığı belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Nenad Bjelica ile tazminat görüşmelerini bizzat kendi yürütecek. Bjelica sonrasında Fırtına'nın gündemine birçok hoca adayı girdi. Ancak başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin gönlünde takımı uzun yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı ile temas kuruldu. Görüşmelerin olumlu şekilde gittiği kaydedildi.

DOĞAN 4 GÜN ÖNCE 'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a katıldığı bir programda Abdullah Avcı ile yeniden çalışma ihtimali olup olmadığı sorulmuştu. Doğan şu ifadeleri kullanmıştı: Abdullah Avcı sonuçta Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden biri. Elbette böyle bir teknik adama her zaman kapımız açıktır. Dostluğumuz, arkadaşlağımız her zaman bakidir. Görüşürüz.

DEPLASMANDA SINIFTA KALDI

Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'un iç saha ve dış saha performansı gece ile gündüz kadar farklı. Fırtına içeride 7 maçın 6'sını kazandı. 1'inde mağlup oldu. Dışarıda ise çıktığı 9 karşılaşmadan sadece 2 galibiyet alabildi. 7 defa yenildi. Evinde 2.50 puan ortalaması tutturdu. Deplasmanda ise 0.66'da kaldı.

TAZMİNATI GÖRÜŞÜLÜYOR

Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi. İş artık prosedürlere kaldı. Başkan Ertuğrul Doğan ve kulüp avukatları, ülkesinde olan Hırvat hocanın temsilcileriyle masaya oturdu. Bjelica'nın 2 yıllık tazminatının tamamını istediği belirtildi. Yönetim indirim yapmasını bekliyor.

YEREL BASIN KIZGIN

GÜNEBAKIŞ: Bjelica'nın suyu ısınıyor. Trabzon kayıp.

TAKA: Hırvat hocada ısrar etmenin anlamı yok, hazır milli arada gelmişken tercihinizi vakit kaybetmeden yapın.

KARADENİZ: Yenilgide Bjelica'nın kadro tercihi ve kenar yönetimi başrol oynadı. Seninle olmaz hocam.

KUZEY EKSPRES: Konuşuyor ama nece konuşuyor. Artık bahanelere karnımız tok. Bu limandan demir alma vakti geldi.

SON NOKTA: Bu Bjelica ile olmaz. Kötü sonuçlar Adana Demirspor deplasmanında da aynen devam etti.