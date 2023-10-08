Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yolları ayırmak üzere. Hırvat çalıştırıcının yerine ise düşünülen 1 numaralı isim Abdullah Avcı. Tecrübeli çalıştırıcının gelecek hafta takımın başına geçmesi bekleniyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Sezona büyük umutlarla başlayan Karadeniz ekibinde başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi transferde, teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteklerini bir bir yerine getirmişti. Sadece Bruno Petkovic'i alamayan yönetim, bu bölgeyi de Paul Onuachu ile takviye etmişti. Saha sonuçları istenildiği gibi olmadı. Hedeflerden uzak kalan Fırtına'da geleceğe dair umut da görünmediği için Hırvat teknik adamın durumu masaya yatırıldı. Son alınan Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bordo- mavili idareciler toplandı. Hırvat hoca için "Kalsın mı, gitsin mi?" oylaması yapıldı. Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı.

Yunus Emre Sel'in haberine göre Nenad Bjelica'nın yerine gelecek isim Abdullah Avcı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın çarşamba günü takımın başında idmana çıkması bekleniyor.

DOĞAN 4 GÜN ÖNCE 'KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a katıldığı bir programda Abdullah Avcı ile yeniden çalışma ihtimali olup olmadığı sorulmuştu. Doğan şu ifadeleri kullanmıştı: Abdullah Avcı sonuçta Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden biri. Elbette böyle bir teknik adama her zaman kapımız açıktır. Dostluğumuz, arkadaşlağımız her zaman bakidir. Görüşürüz.

Bordo-mavililerin başında 16 maça çıkan Bjelica, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı.

2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.