Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Nenad Bjelica maça böyle hazırlanıyor! Tek hedef galibiyet

Trabzonspor'da Nenad Bjelica maça böyle hazırlanıyor! Tek hedef galibiyet Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, deplasmandaki performansı ile birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Tecrübeli çalıştırıcı deplasman kabusunu bitirmek için özel hazırlık yapıyor. İşte detaylar... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 06:40









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Trabzonspor cuma günü ligin güçlü takımlarından Adana Demir ile karşılaşacak. Bu maç teknik direktör Nenad Bjelica için çok kritik. En son Mersin'de 2-0 öne geçmesine rağmen Hatayspor'a 3-2 yenilen Karadeniz devinde Hırvat hoca çok sert eleştirilmişti. Pendikspor sınavı kazanılsa da oynanan futbol nedeniyle Bjelica yine hedef olmuştu. İstikrarı bir türlü sağlayamayan 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor ile deplasman performansı da iyi değil. Dış sahada oynadığı 8 maçta 6 yenilgi yaşayan Hırvat teknik adam, sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



BEŞIKTAŞ TAKTİĞİNİ UYGULAYACAK



Fotomaç'ın haberine göre; İlk 7 haftada istediği oyun planını oturtmakta sıkıntılar yaşayan teknik direktör Nenad Bjelica, Adana Demirspor karşılaşmasını yeni bir başlangıç olarak görüyor. Deplasmanda iç sahaya oranla daha kötü bir istatistiğe sahip olan tecrübeli hoca, ligde puan sıralamasında kendisinden üst konumda yer alan rakibini yenerek hem tartışmalara son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor. Adana Demirspor'un tüm maçlarını izleyen ve detaylı analizler yapan Bjelica, Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri derbideki sistemle Adana Demir'i de yıkmak istiyor.



Takım, Bjelica ile deplasmanlarda kötü bir performans gösterdi. Fırtına, Hırvat hocayla 8 deplasmanda 6 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayarak 6 puanda kaldı. Fırtına, iç sahada 2.5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken; dış sahada ise 0.75 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.



Yeni sezonda performansını giderek yükselten Bakasetas, bu sezon 3 kez fileleri sarstı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Pendik müsabakalarında 1'er gol kaydeden Yunan oyuncu, "Adana Demirspor maçı çok önemli. Rakibimiz formda ama bütün planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



HIRVAT BASINI DA YAZDI



Trabzonspor taraftarlarının Bjelica'ya yaptığı eleştiriler, Hırvat basınının internet sitelerinin manşetlerini süsledi. Taraftarların sosyal medyadan Bjelica'ya skora rağmen yaptığı eleştiriler Hırvat medyasında, "Bjelica galibiyetle geri döndü, ancak taraftarlar öfkeli: Bu futbol utanç verici" şeklinde başlık atmaları dikkat çekti.



6 EKSİKLİ İDMAN



Cuma günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. Sağ arka üst adalesinde kas yaralanması olan Hüseyin, arka adalesinde kas spazmı yaşayan Benkovic, tedavisi süren Orsic, son idmanda aldıkları darbe nedeniyle ağrısı bulunan Kourbelis, Fountas ve Teklic idmanda yer almadı.