Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Beşiktaş maçı için 3 puana kilitlendi

Trabzonspor Beşiktaş maçı için 3 puana kilitlendi Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça kilitlendi. Teknik direktör Nenad Bjelica oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Bordo-mavililerde yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Taraftarlar ise Mendy, Onuachu ve Pepe için büyük bir heyecan içine girdi. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 06:40









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Bordo-mavililer de 2023 yılında henüz İstanbul'un dev kulüplerine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Son olarak 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi 2-0 deviren Trabzonspor bu karşılaşmadan sonra çıktığı 4 derbiden 3 puan alamadı. Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'a 2-1 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe'ye de 3-1 kaybetti.



TÜM ŞEHİR MOTİVE OLDU



Fotomaç'ta yer alan haberde Karadeniz ekibinin hocası Nenad Bjelica, milli arada Beşiktaş'ın bu sezonki tüm karşılaşmaların yeniden izledi. Rakibin artılarını ve eksileri gördü. Bunları öğrencilerine de aktarmaya başladı. Milli Takım'daki oyuncuların dönüşüyle birlikte Hırvat çalıştırıcı, Beşiktaş derbisindeki rakibi yıkacak planı tüm takıma ezberletecek. Trabzon şehrinin ana gündemi de siyah-beyazlılar ile oynanacak derbi mücadelesi. Taraftarlar, uzun süredir derbi zaferine hasretler. Bjelica ve öğrencilerinden bu hafta 3 puan istiyorlar. Trabzonsporlu futbolcular da çok hırslılar. Bordo-mavili yıldızların isteği şehre güzel bir galibiyet hediye etmek.



Keyifli antrenman



Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bjelica yönetiminde çalışan bordo- mavililer idmana koordinasyon ile başladı. Antrenman ayak tenisi ile devam etti. Son olarak pozisyon çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Enis Bardhi döktürüyor



Fırtına'nın yıldızı Enis Bardhi bu sıralar çok formda. Hem Trabzonspor hem de Makedon Mili Takımı formasıyla tabelayı değiştirmeye devam ediyor. Tecrübeli hücum oyuncusu oynadığı son 4 resmi maçta 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Çaykur Rizespor maçında 1 asistle oynadı. Kasımpaşa'ya 2, İtalya'ya 1 gol attı. Malta karşısında da 2 asistik performans sergiledi.





Uğurcan'a büyük destek var





Japonya ile oynanan milli maçta yediği gollerle eleştirilen Uğurcan Çakır'a Trabzonsporlular destek çıktı. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan deneyimli eldivene destek mesajları yağdırdılar. Ona olan güvenlerinin asla bitmeyeceğini belirttiler. Uğurcan, milli maçlar sonrasında Trabzon'a dönerek çalışmalara başlayacak.