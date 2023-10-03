Hücum bölgesini Onuachu ile güçlendiren Trabzonspor, transferde nokta atışı yaptı. Nijeryalı golcü performansıyla Sörloth ve Cornelius'u unutturdu. İşte ayrıntılar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de haftayı 2-1'lik Pendikspor galibiyetiyle tamamlayan Trabzonspor'da yapılan santrfor değişikliği fayda sağlıyor. Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz kulübüne kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 11 maçta 3 gole ulaşıp, sezonu da 26 karşılaşmada 5 golle tamamladı. Karadeniz devi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Paul Onuachu ile kiralık olarak anlaşma imzaladı.

KARİYERİNİN EN İYİ BAŞLANGICI

Fotomaç'ın haberine göre; Nijeryalı santrfor, Maxi Gomez'in 11 karşılaşmada ulaştığı gol sayısına 3 maçta ulaşma başarısı göstererek büyük beğeni kazandı. Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi kadroya katılan 2.01 boyundaki yıldız, siyah-beyazlı takım karşısındaki ilk maçında golle buluşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da rakip fileleri 1'er kez havalandırdı. Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı.

SÖRLOTH 4, CORNELIUS 6 MAÇTA ATTI

Trabzonspor'un 2.01 boyundaki yıldızı Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan daha iyi lig başlangıcı yaptı. Norveçli Sörloth, 2019- 22'de 34 lig maçında 24 kez fileleri havalandırıp gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 4 maçta 3 gole ulaşmıştı. Karadeniz devinin şampiyon olduğu 2021-22'de 37 lig karşılaşmasında 15 kez fileleri havalandıran Danimarkalı Cornelius ise ilk 6 lig maçında 3 gol atmıştı.

NİJERYA'YI DA SALLADI

İlk 3 maçında attığı 3 golle rekor kırarak tarihe geçen ve futboluyla taraftara umut veren Onuachu, Nijerya'nın en büyük gazetesi Daily Post'un da dikkatinden kaçmadı. Ülkesi Nijerya'da da yeniden popüler hale gelen 29 yaşındaki futbolcunun başarılarına vurgu yapıldı. Onuachu, sezona güçlü bir giriş yaparak Napoli'de sıkıntılar yaşayan Osimhen'i de gölgede bıraktı.

6 PUANA KATKI VERDİ

Onuachu'nun gol attığı 3 maçta Trabzonspor, 6 puan kazandı. Bordo-mavili takım bu periyotta Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u 2-1 yenerek 6 puan elde ederken; Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-2'lik mağlubiyet aldı. Ligde 7 maçta 12 puanı bulunan Karadeniz devi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 6 puan elde etti.