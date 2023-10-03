Fırtına'da A. Demir mesaisi!
Onuachu Sörloth'u unutturdu!
1 Dolar ne kadar?
EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI - SON DAKİKA | Eylül aylık enflasyon ne kadar oldu? Yıllık enflasyon yüzde kaç?
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