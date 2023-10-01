Trabzonspor Pendikspor maçı sonrası o isme büyük övgü! "Çok yürekli oynuyor"
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, dikkat çeken ifadelerle bu maçı değerlendirdi. İşte o yazılar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor geçen hafta Hatayspor karşısında kaybettiği 3 puandan sonra yalnızca mental anlamda değil oyun anlamında da daha organize olmuş bir reaksiyon vermeliydi. Taraftarlar da bunu bekliyordu. Trabzonspor gibi büyük bir takımın topu ve oyunu daha iyi kontrol ederek hücumda planlanmış kombinasyon çeşitliğiyle hücum etmesi gerekir. İlk devre Pendikspor'un topla oynama oranı yüzde 66 idi. Trabzonspor 7 kere Pendik ceza sahası içine girmişti. Dirençli olmayan orta saha profillerinden dolayı da bu bölgede topu kazanmak yerine hücum ataklarını kesmek için fauller yaptılar.
Bordo-mavililerin orta saha ve hücum düzeninde oyun kurucu olarak Mendy'nin önündeki dörtlü hat Visca, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet'nin hiçbir katkısı yok. Onuachu ve Mendy'ye hiçbir yardım olmuyor. Onuachu transfer edilmeseydi takımın nasıl gol atacağı tam bir soru işaretiydi. Mendy'nin önünde iki 8 numara Bakasetas ve Bardhi yanlış tercihlerdi. Bu orta saha üçlüsü birbirini tamamlayamıyor. Rakipler iki haftada çözüm üretti. Mendy'nin üzerine oyuncu göndererek oyun kurulumunu engellediler. Topu da hareketlendiren oyuncu olmadığı için hatlar arasındaki bağlantı kopuyor. Orta saha oyuncularının agresif olmamasından dolayı bütün yük de Mendy'nin üzerine kalıyor.
Bahattin Şimşek, çok kötü maç yönetti. Pendikspor'un attığı ilk golde Midstjö, Mendy'nin ayağındaki topa dokunmadan önce sol kol ve omzunu sağ koluyla çevirip avantaj sağladıktan sonra topa dokunuyor. Yerden bir şey yok gibi görünüyor ama üst bölgede havada faul var. Mendy'nin atılışında da yine Midstjö yüzüne çok darbe gelmeden pozisyonu egzajere ederek kendini yere bıraktı. Zaten Bahattin Şimşek bunları görüp doğru müdahale etmedi. Alper Ulusoy da VAR odasında var mıydı yok muydu? Onu da sanırım kimse anlayamadı. Bjelica, bir an önce Trabzonspor'a hem hücum hem de savunmada daha farklı ve de güçlü bir oyun haritası bulmalı ve çıkarmalıdır.
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZONSPOR TOPU RAKİBİNE BIRAKMAZ BJELİCA!
Pendikspor ile oynuyorsun Ey Bjelica! Topu rakibe bırakmak nedir? Bu ne korkaklıktır! Trabzonspor, evinde oynadığı bir maçta rakip Manchester City de olsa topu rakibine bırakmaz! İlk yarıda Pendikspor yüzde 66 ile topa sahip olan taraf! Topu rakibe bırakıyorsun ve savunman da evlere şenlik! Hatayspor maçında avucunun içindeki üç puanı yaptığın hatalı değişikliklerle rakibine verdin. Pendikspor maçında Abdülkadir Ömür'ü kenarda tutup, sahada ne vereceğini kimsenin bilmediği Bardhi ile maça başlıyorsun!
O Barhi dün de hiçbir varlık gösteremedi. Ve sen bunu görüp kenara almakta çok geç kaldın! Fountas'a yazık değil mi? Fountas'ı sen aldırmadın mı? Visca'yı çıkarıp, Ömür'ü oyuna alıyorsun! Hatayspor maçında olduğu gibi dün de üç 10 numara ile oynuyorsun! Bu takım nasıl savunma yapsın! Elinde Onuachu gibi dev bir santrforun var. Topla buluşturamıyorsun! Bakasetas'ı savunmanın önünde oynatarak, yeteneklerini köreltiyorsun! Bütün yük Mendy'nin omuzlarında. O da çok yürekli oynuyor! Orta alanı tek başına ayakta tutmaya çalışıyor!
Mendy'ye gösterilen iki sarı kart da yanlıştı... Göz göre göre Trabzonspor'u 10 kişi bıraktı hakem! Hakem Bahattin Şimşek çok kötü bir yönetim gösterdi. Endri Çekici'nin golünden önce Midtsjö, Mendy'ye faul yapıyor. Hadi sen bunu görmüyorsun! VAR odasında kimse yok mu? VAR odasındaki Alper Ulusoy uyuyor mu? Neden devreye girmedi! Bahattin Şimşek'in kötü yönetimine VAR da ayak uydurdu. Az daha Trabzonspor'u yakıyorlardı! Şaşırdık mı hayır!
Uğurcan Çakır ile Endri Çekici arasındaki ceza sahasında yaşanan ikili mücadelede Çekici kendisini yere bırakıyor. Uğurcan'ın rakibine bir müdahalesi yok. Pozisyon temizdi... Tribünlerin yarısı boş! Belli ki Bjelica'ya güveni azalmış taraftarın! Oynattığı futbol da ortada zaten! İyi futbolla farklı kazanman gereken Pendikspor maçında bile 3 puana giderken zorlanıyorsun! Uğurcan Çakır, 88. dakikadaki müthiş kurtarışı ile seni de adeta ipten aldı Bjelica! Ama böyle gitmez Bjelica! Cesur ol ve Trabzonspor'u çalıştırdığını unutma! Ve şunu da unutma Bjelica; korkaklar asla zafer kazanamaz! Trabzonspor dün 3 puan aldı ama oyun, ilerisi için umut vermiyor! Bjelica'nın performansı da öyle!