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Nenad Bjelica Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası konuştu Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. İşte Bjelica'nın sözleri... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 18:44









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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçın ardından Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.



İşte Bjelica'nın sözleri:



Hak ederek kazandık. Zorlu bir 3 puan aldık. Girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz girdiği ilk pozisyonu gol yaptı.



Uğurcan'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum maçın son anlarında kurtardığı topla 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Onunla birlikte bütün takımı tebrik ediyorum.



Onuachu'dan çok etkileyici bir performans geldi. Buraya gelmeden önce uzun bir süredir forma giyememişti. İlerde maksimum seviyeye geldiğinde çok daha etkileyeci bir oyuncu olduğunu göreceksiniz.







