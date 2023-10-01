Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda, Pendikspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takımda antrenman öncesi 29 yaşına giren Mısırlı oyuncu Trezeguet'in doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.