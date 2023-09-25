Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfere dair dikkat çeken sözler geldi. Doğan, "Mendy, iki katı maliyetiydi, niye daha erken almadın dedi, Onuachu'nun bonservisini al diyorlar maliyeti bizi aşıyor. Biz istiyoruz ki sürdürülebilir bir başarı olsun" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'a konuk oldu. Doğan, Hatayspor maçı öncesinde katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzon ve Trabzonspor sevgisinden bahsederek başladı. Başkan Doğan, "Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı, yıllarca şampiyonluk beklemiş bir şehrin nasıl kutlama yaptığını gördük. Ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ondan önce Trabzon'da yaşıyordum. Kimin ne istediğini, nasıl istediğini de tahmin edip anlayabiliyorum."

Trabzon'da kazanma aşkı var

"Trabzon'da herkes takım her zaman şampiyonluğa oynasın, kazansın, şampiyon olalım ister" diyen Doğan, "Bizde kazanma aşkı var, bende böyle olsun isterim, inşallah da olacak."

Trabzonspor'un içinde büyüdüğü hatırlatılan Doğan, geçmişte Trabzonspor forması giyen dayıları ile ilgili, "Ben yaş olarak şampiyonlukların sonlarına yetiştim ama tabi o efsaneleri dinleyerek, bunları görerek büyüdüm. Şimdi benim 8 yaşındaki oğlum mesela şampiyonluk yaşayarak önemli bir anı kazıdı hatıralarına"

Trabzonspor ekonomik sorunlar yaşadı

Trabzonspor başkanlığı ile aldığı sorumluluk hatırlatılan Doğan, "Çok önemli ve ciddi ekonomik sorunlar yaşadık, kaçırdığımız şampiyonluklar var. Onlardan çıkardığımız derslerle şampiyonluğa yelken açtık ve çok rahat güle oynaya, camianın tüm enerjisini sahaya yansıttığı dünyanın konuştuğu bir şampiyonluk yaşadık."

Tüm dünyadan tebrik aldıklarını söyleyen Doğan, "Trabzon şehri ve Trabzonspor camiası kendine çok yakışan bir şampiyonluk yaşadık. Kimseyi hedef almadık, kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Bir işi yaparken farklı camiaların da takdirini alıyorsan daha da farklı oluyor."

Yanlış yaptık...

Ertuğrul Doğan, şampiyonluk süreci sonrası ile ilgili, "Ben adaylığım sürecinde de söyledim. Asbaşkan olduğum dönemde yanlışlarımız oldu. Ben bu yanlışları düzeltmek adına elimi taşın altına koydum. Trabzonspor bu denli ekonomik olarak sorunlarla boğuşurken sürekli bir başarıdan bahsetmek hayal olur. Sürekliliği olmaz, yaşadığımız gibi. Tarihin en maliyetli kadrosu kuruldu. Yanlış oldu. Bu yanlış oldu derken kimse isteyerek yapmadı bunu. Kimse bunu isteyerek yapmaz, biz Trabzonspor ile büyüdük bu hep böyle.

Benim çok zor iki tane işim var diyen Doğan, "Yarışmayan bir Trabzonspor'u kabul edemem ama ekonomik olarak yarışan Trabzonspor'u kurmak da zor. Çok önemli anlaşmalar yaptık. Bu anlamda mütevazi olamayacağım ama biz bunları yapmak zorundayız. Biz bunu yapmazsak bizden daha iyi yapan gelir. Bu taraftar bunu hak ediyor."

Taraftar transfer ister, transfer maaşını

Taraftarların transfer isteği ile ilgili, "Taraftar tabi transfer ister, takımı güçlensin ister, futbolcuda şehre geldiğinde kendine yapılan karşılamadan hoşlanır ama maaşını ödeyemediğiniz zaman oyuncu da mutsuz oluyor, bu da sahaya yansıyor. Ben oyuncuyu da suç bulmuyorum. Hakkı. Ödeyemeyeceğimiz bir kadro kurmayacağız. Biz geldiğimiz de eğer bu maaşları ödeyemeseydik önümüze çıkan bilanço 85-90 milyon dolar yapıyordu. Bu konularda Trabzonspor çok dikkatli olmak zorunda."

Bu benim tek başıma başarabileceğim bir iş değil vurgusu yapan Doğan, "Ben Trabzonspor camiasından doğruyu yaptığım sürece destek istiyorum. Oyuncularımızın şu an tek kuruş alacağı yok."

Sponsorluk devam edecek

Yeni sponsorluk anlaşmalarının geleceğini belirten Doğan, "Papara Park ile önemli bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmaların devamı gelecek, görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor'a önemli gelir kaynakları sağlayacağız"

Eleştirileri anlıyorum diyen Başkan, "Bu benim gelebileceğim en onurlu görev, çok sıkıntılı süreçlerden geçtik, hepsini bilerek geldim. Yanlış anlaşılmasın ben bu sıkıntıyı çekmeye geldim. Bu sıkıntıyı birinin çekmesi gerekiyordu, ben bu sıkıntıya talip oldum"

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ayrılışı

Abdullah Avcı'nın ayrılık konusuna da değinen Doğan, "Sayın Abdullah Avcı bize şampiyonluk yaşatmış bir isim, giderken Trabzonsporluluğunu saygısını sevgisini gösterdi gitti, gelirken sarıldı geldi, giderken sarıldı gitti. Abdullah Hoca önümü açmak istediğini söyledi ve ayrıldı. Onun kariyerini başarısını herkes biliyor. Ama şu an da yine şehrin dinamiklerine uyacak, takımın yapısını anlayacak. Hırslı, istekli ve azimli bir hocamız var. Şehre alıştı zaten yapısal olarak bizim şehrin duygusallığını anlayacak bir isim."

Transferler ile ilgili Doğan, "Bazen okuyorum, bu oyuncuyu yönetim aldı, bunu hoca aldı biz de süreç hoca teknik olarak hoca karar verir biz ekonomik olarak bize uygundur değildir, deriz. Ben başkanım benim onayım olmadan oyuncu alınabilir mi?"

Bjelica'yı seçtik...

Bjelica ile ilgili Doğan, "Bjelica gelmeden başka hocalarla da görüştük ama herkes ben transfer isterim, ben şimdi gelmem, bir de ben gelirim takımı düze çıkarırız sonra transferlere bakarız diyen bir hocamız vardı. Biz onu seçtik. Biz doğru zamanda doğru fiyata, doğru ismi almaya çalışıyoruz, transferler geç kaldı dendi. Bunu anlayabiliyorum ama şu da yaşandı. Ben gelmeden önce stat sponsorluğu boştu ben geldim yaptım ona da geç kaldı dendi",

Tabi taraftarlarımızdan akıl almaz eleştiriler aldık ama tabi hepsi benim kardeşim. Ama şimdi Mendy, iki katı maliyetiydi, niye daha erken almadın dedi, Onuachu'nun bonservisini al diyorlar maliyeti bizi aşıyor. Biz istiyoruz ki sürdürülebilir bir başarı olsun" dedi.

Oyuncuların transferi ile ilgili bir detaya dikkat çeken Doğan, "Oyuncuların geçen sezondan alacağı varken siz parayı yeni oyuncu almaya kalkarsanız bu dengeler bozulur. Biz bu dengeleri korumaya çalıştık. Canı gönülden şunu söylemek istiyorum, bende yıldız oyuncu transferi yapmak transferi kampa yetiştirmek istedim. Bunu benden çok kim isteyebilir. Biz önce bütçeyi bulduk, sonra dedik ki yarışmak için ne yapmam lazım"

Trabzonspor alt yapısı şansa bırakılamaz

Alt yapı konusuna da değinen Doğan, "Trabzonspor alt yapısından her zaman çok kaliteli oyuncular çıkmıştır. Biz geldiğimiz dönemde de Trabzonspor iflas etti, oyuncular gitti ne yaptık, alt yapıdan oyuncular aldık. 7-8 oyuncu çıkardık ama çıkamayabilirdi. Bu planlı bir iş değildi, bu oyuncular bu kalitede çıkamayabilirdi. Yani işimizi çok fazla şansa bırakmak istemedik. O zaman hocamızla görüştük, Abdullah Hoca ile ve Double Pass ile görüştük. Şimdi gelip görürseniz orada o akademi havasını görürsünüz. Bunu birinin yapması lazımdı. Bunda ısrarcı olunması lazım"