HATAYSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Burak Şeker'in düdük çalacağı maçta iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 18:53 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023- 19:45