Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER:
HATAYSPOR: Hatayspor: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu.
HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başladı. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanan maçta Burak Şeker düdük çalıyor..