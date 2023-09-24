Trabzonspor, yeni transferler Paul Onuachu ve Batista Mendy'nin takıma katılmasıyla bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Fırtına, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, sezonun en etkili futbolunu da oynadı. Buna rağmen Nenad Bjelica, Hatayspor karşısında 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor.



Abdülkadir Ömür'ün yarınki mücadelede kulübeye çekilmesi bekleniyor. İleri 3'lüde kanatlarda Trezeguet ve Visca'nın, ileri uçta ise Paul Onuachu'nun oynayacağı öğrenildi. Bu 3'lü aslında Beşiktaş maçının ikinci yarısına birlikte başlamış ancak Onuachu, sakatlığı nedeniyle 47. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.



BARDHI MERKEZE GEÇİYOR

Haber 61'de yer alan detayda Trezeguet, derbide ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra Visca'ya golü attıran isim olmuştu. Mısırlı yıldızın 11'e dönmesiyle birlikte, son haftaların flaş ismi Enis Bardhi de orta sahanın merkezine geçecek.

Orta 3'lüde Mendy'nin önünde Bardhi ve Bakasetas görev yapacak. Bjelica'nın savunma hattını ise bozmayacağı, yarın da Mehmet Can, Baniya, Benkovic ve Eren'in oynayacağı kaydedildi.