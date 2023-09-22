Trabzonspor'da gözler Pepe'ye çevrildi! Trabzonspor'un dünya yıldızı Pepe henüz hazır olmadığı ve sakatlığı nedeniyle henüz formasına kavuşamadı. Yıldız futbolcu için ise sevindiren haber MR sonucun ardından geldi. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 16:17









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Trabzonspor'un yeni Süper Starı Nicolas Pepe'den iyi haber geldi.



Pepe'nin kontrol amaçlı girdiği MR'ı temiz çıktığı öğrenildi.



Yıldız oyuncunun kendisine verilen özel bir program ile çalışmalarını sürdürüdüğü belirtildi.



Haber 61'in haberine göre Hatayspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenilen yıldız oyuncunun milli ara sonrasında formasına kavuşması planlanıyor.



Bordo-mavililer milli ara sonrası içerde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.