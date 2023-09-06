Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı. Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. Fransa'dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon'da olacak. Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.
Trabzonspor Batista Mendy transferinde sonuca ulaştı!
Trabzonspor, transferi arapsaçına dönen Batista Mendy’de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu bu akşam Trabzon’a gelerek yeni takımına katılacak.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 16:22