Beşiktaş karşısında ilk kez forma giyen Mendy, maçın yıldızlarından olmuştu. 23 yaşındaki Fransız orta saha idmanların da en iyilerinden... Fotomaç'ın haberine göre; Bjelica'nın göz bebeği olan Mendy artık ilk 11'in vazgeçilmezi olacak.
Trabzonspor'da Batista Mendy fırtınası!
Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçında ilk kez forma giyen yeni transfer Batista Mendy, bordo-mavililerde ilk 11'in vazgeçilmez ismi olacak. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.09.2023- 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023- 09:46