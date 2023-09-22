Trabzonspor'da Batista Mendy fırtınası!

Beşiktaş karşısında ilk kez forma giyen Mendy, maçın yıldızlarından olmuştu. 23 yaşındaki Fransız orta saha idmanların da en iyilerinden... Fotomaç'ın haberine göre; Bjelica'nın göz bebeği olan Mendy artık ilk 11'in vazgeçilmezi olacak.