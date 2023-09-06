TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Doğucan Haspolat Westerlo ile anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Bordo mavililer, Doğucan Haspolat'ın transferi için Belçika Ligi takımlarından Westerlo ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023- 15:12
Süper Lig devi Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Bordo mavililer, Doğucan Haspolat'ın transferi için Belçika Ligi takımlarından Westerlo ile anlaştı.
23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 26 maça çıkmış ve 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
Güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro olan Doğucan'ın, Trabzonspor ile kontratı 2027 yılında bitecek.