Trabzonspor, İstanbul takımlarına göre ligde iki katı seyahat yapacak. Süper Lig ‘de 2023-24 sezonunda 12 ilden 20 takım, 20 stadyumda boy gösterecek. Bordo mavililer 16.259 km ile en çok deplasman yolu yapacak takımlardan biri. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 66. sezonunda 12 ilden 20 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 11 ilden 19 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Ümraniye'nin düşüp, Pendikspor'un yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 8'de kaldı. Tüm kulüpler kadrolarını güçlendirmek için transfer hamlelerinde bulundu. Ayrıca takımlar en ufak detayları bile avantajlarına çevirmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle İstanbul takımlarının bu yarışta çok bariz bir avantajı var. Çünkü Süper Lig'de şu anda 8 İstanbul takımı yarışıyor. Ligin neredeyse yarısının İstanbul sınırları içerisinde oynanıyor olması ilginç istatistikleri de beraberinde getirdi.

İSTANBUL İÇİN AVANTAJ

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'deki İstanbul takımları. Süper Lig'de olup İstanbul'a en uzak şehir olan Rize 1150 km. Maviyeşilliler 17 bin 449 km ile en çok km yapacak olan takım. Gaziantep FK (İstanbul-Gaziantep arası 1140 km). Ancak Gaziantep, Antalya (2) ve Hatay (Mersin) deplasmanları nedeniyle km anlamında Trabzonspor'un gerisinde kalıyor. Diğer deplasmanlar da hesaba katıldığında bordo-mavili takım toplamda 16 bin 259 deplasman kilometresi kat edecek. Fotomaç'ın haberine göre, bu da İstanbul takımları için büyük bir avantaj demek.

380 MAÇIN 152'Sİ İSTANBUL'DA

20 takımlı Süper Lig'de bu sezon toplamda 380 maç oynanacak. Bu maçlardan 152'si İstanbul'da, 38'i ise Alanyaspor ve Antalyaspor'un kenti Antalya'da. Trabzon, Konya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep, Rize ve Ankara'da ise 19'ar müsabaka var. Ligin yeni yapısı en çok İstanbul takımlarına yarıyor. Örneğin İstanbul ekipleri 38 maçın 25'ini, sadece birkaç kilometre mesafe kat ederek İstanbul'da oynayacak, sadece 13 kez İstanbul dışına çıkacak.

TESİSLERDEN ÇIKIP STADA GEÇECEKLER

En az deplasman yolculuğunu ise İstanbul ekipleri yapacak. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor, sezonun büyük kısmını, neredeyse sadece tesislerden statlara geçişteki birkaç kilometrelik yolculukla tamamlayacaklar.

İSTANBUL'UN ORTALAMASI 10 BİN KM

Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, en uzak deplasmanlar Rize (1150 km), Gaziantep (1.140 km) ve Hatay (Mersin) (950 km) dahil sezon boyunca toplamda 10 bin 310 km yol kat edecek. (Antalya (700*2=1400), Rize 1150, Gaziantep 1.140, Hatay (Mersin 950), Trabzon 1.050, Adana 930, Sivas 880, Kayseri 775, Samsun 735, Konya 700, Ankara 440 km).

MERSİN'DE OYNAYACAK

Hatay, 6 Şubat'taki deprem felaketinden en çok etkilenen yerlerden olduğundan dolayı kentin takımı Hatayspor maçlarını bu sezon Mersin'de oynayacak. Bu nedenle deplasman için Mersin hesaplanmıştır.