Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bakasetas'ın röportaj sırasında boynunun son hali dikkat çekti.

Yunan futbolcunun, karşılaşmanın son anlarında Valentin Rosier ile girdiği tartışmanın ardından boynunun kanadığı görülmüştü.

İŞTE BAKASETAS'IN SÖZLERİ:

"Galibiyet için çok mutluyum. İkinci derbiyi oynadık. Galatasaray'a kaybettik, Beşiktaş'a kaybedemezdik. Çok önemli maçtı, çok mutluyuz. İlk 20 dakika Beşiktaş daha iyiydi. Ondan sonra biz çok daha iyiydik. Onlara fırsat bile vermedik."

"Frikik anında barajın biraz daha içeride olduğunu gördüm. Eğer çok sert bir şut atabilirsem, %99 gol olacak demiştim. Kaleci için kolay olmayacaktı açı sebebiyle. Oradaki boşluğu hedeflemiştim."

"Batista Mendy ile çok fazla birlikte olamadık. Çünkü o idmandaydı, ben milli takıma gitmiştim. Çok çabuk uyum sağladı. genç bir oyuncu, kalitesini görebiliyorsunuz. Trabzonspor'da o bölgede oynuyorsanız, karakteristik özellikleriniz yüksek olmalı. Bugün onu gösterdi. Çok iyi başladı. Geleceği onun elinde. Ne kadar çalışmak istediği, neler yapacağı... Herkese neler yapabileceğini gösterdi."

GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR