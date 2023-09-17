Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Dev derbide kazanan 3-0'lık sonuçla bordo mavililer oldu. Fırtına'nın galibiyet sayıları 29. dakikada Paul Onuachu, 41. dakikada Anastasios Bakasetas ve 61. dakikada Edin Visca'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor 9 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 7 puanla 9. sırada kaldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 72 Larsen), Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Trezeguet), Visca (Dk. 72 Berat Özdemir), Bardhi (Dk. 84 Fountas), Onuachu (Dk. 47 Enis Destan)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut (Dk. 46 Masuaku), Hadziahmetovic, Fernandes, Salih Uçan (Dk. 79 Zainutdinov), Rashica (Dk 67 Ghezzal), Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 46 Aboubakar)
Goller: Dk. 29 Onuachu, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 61 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Mendy, Dk. 58 Eren Elmalı, Dk. 86 Enis Destan, Dk. 90+4 Bakasetas (Trabzonspor) Dk. 90+4 Rosier (Beşiktaş)