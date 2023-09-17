Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Derbide Fırtına koptu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, 5. hafta maçında kozlarını paylaştı. Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Çekişmeli geçen derbi karşılaşmasında gülen taraf 3-0'lık skorla bordo mavililer oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Beşiktaş haberleri (TS BJK spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2023- 21:59 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023- 22:11