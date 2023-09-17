Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Maç sonunda Fırtına'nın teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Hak ederek aldığımız bir galibiyet. Maçın tamamını domine ettik. Savunma kısmında daha iyi işler yaptık. Bugün neredeyse rakibimize fırsat dahi vermeden maçı bitirdik."

"TARAFTARIMIZ MUHTEŞEMDİ"

"Taraftarlarımız için söyleyecek söz bulamıyorum. 90 dakika, maç öncesi ve sonu da muhteşem bir destek verdiler. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum.

"SAKAT OYUNCULARIMIZ VARDI"

"Yeni transferlerimizin de katılımıyla birlikte işlerin bizim için biraz daha kolaylaştığını ve seçme şansımızın arttığını ifade edebilirim. Sakat oyuncularımız da vardı. Şimdi çok daha geniş, iyi bir kadromuz var. Bu da işimizi daha kolaylaştırıyor."