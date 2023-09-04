Bordo-mavililertakım savunmasını güçlendirmek için transfere yönelmişti. Hedefteki isimlerden biri Batista Mendy. Angers'li oyuncu için önce kulübüyle anlayan Trabzonsporlu idareciler ardından da oyuncuyla temas kurmuştu. Ancak Fransa, Almanya ve İspanya'dan teklifler alan 23 yaşındaki ön liberonun önceliği bu liglerden birine gitmekti. Onu isteyen hiçbir kulüp Angers ile bonservis bedelinde anlaşamadı. Avrupa'nın bu majör liglerinde transfer dönemi de kapanınca Angers'te kalmış oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Şimdi önünde vermesi gereken bir karar var. Ya kariyerine Fransız temsilcisinde devam edecek. Devre arası transfer dönemini bekleyecek. Ya da Trabzonspor'un teklifine "Evet" diyerek ülkemizin yolunu tutacak. Yönetim oyuncuya 3 gün süre tanıdı.