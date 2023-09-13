Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim ise bonservisi PSG'de bulunan Julian Draxler oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor transferde son bombasını patlatıp şov yapmaya hazırlanıyor. Orta saha bölgesine dünyaca ünlü bir yıldızı takviye etmek isteyen bordo-mavililer, flaş bir ismi gündemine aldı.

HEDEFTE DRAXLER VAR!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Donny van de Beek ve Ndidi gibi isimlerle görüşen Fırtına, PSG'nin elden çıkarmak istediği Julian Draxler'i de listesine aldı.

AİLESİ KATAR'I İSTEMİYOR!

PSG'nin Katar'dan bir takıma onay vermesine rağmen Alman oyuncu bu teklifi ailesi istemediği için reddetti.

Trabzonspor yönetimi ilk olarak Draxler ile görüşecek. Oyuncu ikna edilirse PSG'ye teklif yapılacak.

Olumlu dönüş alınması halinde, Batista Mendy ile başlayan Pepe ve Onuachu ile devam eden yıldızlar karması transferi Draxler ile tamamlanmış olacak.