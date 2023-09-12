Fenerbahçe istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Transferde dev çalım

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Trabzonspor fırsat transferi kovalıyor. Orta saha takviyesi yapmayı düşünen yönetim, 15 Eylül'e kadar yıldız bir ismi kadrosuna katmak için yoğun çalışıyor. Bordo-mavili ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği dünya yıldızı için harekete geçti. İddialara göre kurmaylar, tecrübeli ismi İstanbul'a getirecek. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 20:32