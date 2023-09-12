Transferde üst üste hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, ayağını gazdan çekmiyor.
Fenerbahçe istiyordu Trabzonspor devreye girdi! Transferde dev çalım
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Trabzonspor fırsat transferi kovalıyor. Orta saha takviyesi yapmayı düşünen yönetim, 15 Eylül'e kadar yıldız bir ismi kadrosuna katmak için yoğun çalışıyor. Bordo-mavili ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği dünya yıldızı için harekete geçti. İddialara göre kurmaylar, tecrübeli ismi İstanbul'a getirecek. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavililer, büyük bir hareketlilik yaşıyor.
Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Batista Mendy ve Berat Özdemir transferleriyle gücüne güç katan Fırtına yeni bir operasyon için düğmeye bastı.