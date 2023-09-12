Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Ognjen Bakic için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldızın sözleşme şartları da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha Ognjen Bakic için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili takım, Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



• 2023-24: 65 bin euro yıllık ücret

• 2024-25: 70 bin euro

• 2025-26: 250 bin euro

• 2026-27: 300 bin euro

OGNJEN BAKIC KİMDİR?

Ognjen Bakic, 6 Ocak 2003 yılında Karadağ'ın Kotor kasabasında dünyaya geldi.

Futbol yaşantısına Karadağ ekibi OFK Grbalj'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, 2019 yılında Slovenya temsilcisi Olimpija'nın altyapısına transfer oldu.

Ocak 2022'de Osijek tarafından transfer edilen Ognjen Bakic, Temmuz 2022'de Hırvat ekibi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

20 yaşındaki futbolcu, Karadağ Milli Takımı'nın çeşitli alt yaş gruplarında görev almıştır.