Trabzonspor'dan beklenmedik bir hamle daha geldi… Bordo-mavililer hem sol bek hem de sol stoperde oynayabilen Marco Pellegrino için Milan'ın kapısını çaldı. Bu transfer döneminde 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Arjantin'in Platense takımında alınan Pellegrino için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

MILAN LİSTEYE ALMADI, TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Milan'ın 21 yaşındaki Arjantinli stoperi Şampiyonlar Ligi kadrosuna almaması üzerine harekete geçen Trabzonspor'un kiralama bedeli olmadan sadece maaşını karşılamak için yaptığı teklife cevap beklediği bildirildi.

DENEYİM KAZANMASI İÇİN GÖNDERME FİKRİ AĞIR BASIYOR

Platense'den 3.5 milyon euro transfer bedeli ödeyerek alınan Marco Pellegrino'yu Avrupa listesine almayan İtalyan ekibi, oyuncusunun sürekli oynaması için Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı iddia edildi. İlk defa ülkesi dışına çıkan genç oyuncunun adaptasyonunun kısa sürmesini isteyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenilen Milan son sözü Marco Pellegrino'ya bıraktı. Oyuncunun birkaç gün içinde karar vermesi bekleniyor.