Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yeni transferi Pepe'ye kavuştu. Yıldız futbolcu, Türkiye'ye bir rekortmen olarak geldi. 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e giden süper yıldız böylece Türkiye'ye gelen ve bonservisine en çok para ödenen futbolcu oldu.

Transferde şaha kalkarak ön libero Mendy, forvet Paul Onuachu'yu renklerine bağlayan Trabzonspor, en büyük bombasına da kavuştu: 'Nicolas Pepe.' Karadeniz devinin Arsenal'den aldığı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu dün gece Trabzon'a geldi, yer yerinden oynadı. Fotomaç'ın haberine göre; Taraftarın büyük bir coşku ve tezahüratlarla karşıladığı Fildişi Sahilli futbolcu, Türkiye'ye bir rekortmen olarak geldi. 2019 yılında 80 milyon euro gibi büyük bir bedelle Lille'den Arsenal'e giden süper yıldız böylece Türkiye'ye gelen ve bonservisine en çok para ödenen futbolcu oldu.



AVRUPA'NIN ILK 3'Ü İÇİNDEYDİ



Aynı zamanda Premier League'in en pahalı 10. transferi olan Nicolas Pepe, önce Arsenal ile sözleşmesini feshetmişti. Böylece Trabzonspor'a bedelsiz gelmiş oldu. Bir zamanlar Avrupa'nın en iyi 3 futbolcusu arasında gösterilen ve Afrika'nın da en pahalıları listesinde zirveye kurulan 1.83 boyundaki oyuncunun gelmesi transfer piyasasını salladı. Pepe; hızı, ayak hareketleri ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken biri. Böyle klas bir futbolcunun gelmesi bordo- mavili taraftarları son derece mutlu etmiş gözüküyor. Teknik direktör Bjelica da Pepe'nin önemli katkılar sağlayacağından emin.