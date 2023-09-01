Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ligin üst kısımlarında kalmak isteyen Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise kötü gidişatı sona erdirmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER:
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Ben Ouanes, Erdem, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, M. Can, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis