Kasımpaşa - Trabzonspor | CANLI (Kasımpaşa - Trabzonspor | Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ligin üst kısımlarında kalmak isteyen Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise kötü gidişatı sona erdirmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 22:10