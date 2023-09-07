Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Hırvat orta saha oyuncusunun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 2021'den beri Lazio'da görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, 60 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi. Yıldız oyuncu, bu sezon ise süre bulamayınca ayrılma kararı aldı. Kariyerinde Rudes, Hajduk Split, Bordeaux ve Lazio gibi takımların formalarını giyen Toma Basic, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 2 maçta görev aldı. Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Teknik direktör Bjelica'nın da vatandaşını çok istediği ve devreye girdiği dile getiriliyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Toma Basic atağı! Resmi teklif yapıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim ise Lazio forması giyen Toma Basic oldu. Bordo-mavili takım 26 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 07.09.2023- 06:40