Süper Lig'in 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimide saat 18.00'de yapılan idmanı basına açık olarak gerçekleşti. Takıma geçen hafta transfer olan ve bugün ailesiyle kente gelen Taxiarchis Fountas yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Bordo mavili takımda sakatlıktan çıkan Edin Visca ve Hüseyin Türkmen de takımla birlikte çalışırken, tedavileri süren Orsic, Fernandez ve Trezeguet idmanda yer almadı.

SALİH'İN YÜZÜNE TEKME GELDİ

İdmanın çift kale maç oynanan ikinci bölümünde topu almaya çalışan Salih Malkoçoğlu'nun girdiği pozisyonda Abdülkadir Ömür'ün tekmesi yüzüne geldi. Yerde kalan genç oyuncu kısa süre sonra idmana kaldığı yerden devam etti.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.