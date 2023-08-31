Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u listesine aldı ve Sambacı oyuncu için ilk teklifini iletti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Maxi Gomez'i Cadiz'e kiralayan Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için uzun zamandır uğraştığı Bruno Petkovic'in vereceği kararı bekledi. Hırvat oyuncunun, Dinamo Zagreb ile sözleşme yenilemeyi planlamasından dolayı Karadeniz ekibi santrfor transferinde rotasını İngiltere'ye kırdı. Yönetim, listesindeki Carlos Vinicius için harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Fulham'ın 28 yaşındaki santrforunu kiralamak adına Ada'ya çıkarma yaptı. Kiralama teklifini ileten Fırtına, Londra temsilcisinin vereceği cevaba kilitlendi. Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibine giden 1.90 boyundaki Brezilyalı yıldız, daha önce Napoli ve Tottenham gibi devlerde oynamıştı.

Vinicius kariyerinde 216 maça çıkarken 82 gol 35 asistlik performans sergiledi.